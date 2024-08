Изследване доказа, че торинската плащаница датира от времето на Исус Христос (СНИМКИ)

Италиански учени направиха невероятно ново откритие, което има потенциала на докаже, че Исус Христос е убит и погребан по начина, по който Библията разказва. Те представят нови доказателства, предполагащи факта, че гробната кърпа, „показва отпечатъка на Исус“, и е истинска.

Както е известно, плащаницата от Торино, заснета през 1978 г., показва кафява маркировка, наподобяваща мъж, за който някои смятат, че може да е Исус. Предната и задната част на парчето ленен плат показва белези на човек. Според някои лицето изглежда точно като Божия син, докато други категорично не са съгласни.

Но най-новото научно разкритие разкри, че платът е направен преди около 2000 години - в същите години, когато Исус е живял и е бил разпънат на кръст от римската империя.

Италиански изследователи са използвали специализирана рентгенова технология, за да изследват ленения плат, за да могат да поставят дата на производството му.

Институтът по кристалография към Националния съвет за научни изследвания изследва осем малки проби от плат, за да разкрие малки детайли от структурата на бельото и целулозните шарки. Те използваха специфични показатели за стареене като температура и влажност, за да заключат резултатите.

