Хали Бери благодари на Пиърс Броснан, че е „възвърнал вярата ѝ в мъжете“

58-годишната актриса работи с 71-годишната филмова звезда в класическия филм за Джеймс Бонд от 2002 г. „Не умирай днес“, а 22 години по-късно тя си спомни, че той е бил истински джентълмен.



„Той винаги ще бъде моят Бонд, винаги. Фен съм на Пиърс Броснан. Той възвърна вярата ми в мъжете в този филм. Не може да има човек, който да е по-голям джентълмен от Пиърс Броснан“, каза актрисата пред Wired, цитиран от dariknews.bg.

Halle Berry Says Pierce Brosnan 'Restored My Faith in Men' on James Bond Set: 'There Couldn’t Be a Human Who Is More of a Gentleman' https://t.co/fizlWfvL0G