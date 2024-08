Групово нашествие на НЛО шашна очевидци в Калифорния (ВИДЕО)

Атака на групово НЛО хвърли в паника уплашени очевидци. Експерти се втурнаха да разберат истински ли са, или са фалшификация.

Паникьосани местни жители в два града на север от Лос Анджелис, Калифорния, се натрупаха в приложението за съседи Ring на Amazon, за да докладват за група НЛО, които се движат на зигзаг и се реят в нощното небе. Паниката бе предизвикана през отминалия уикенд.

Техните съобщения за „ярка светлина“, която изглежда като „падаща звезда“, но действаше по-скоро като „кораб на въздушна възглавница“, предизвикаха шок в социалните медии – заедно с появата на зловещи видеоклипове от мобилни телефони, които претендираха, че са заснели тези шест предполагаеми кораба.

Някои от тези видеоклипове на НЛО са съчетани с несвързани аудиозаписи, представени като собствени видеоклипове.

🛸 UFOs SPOTTED IN CALIFORNIA DESERT? 🙂



🚨 Eyewitnesses are reporting unidentified flying objects zigzagging across the sky in California about 60 miles from Los Angeles....💥💥



🎥 Visuals:⚡ pic.twitter.com/Ww81xOL0No