Хиляди червенокоси се събраха на фестивал в Нидерландия

Хиляди хора се събраха през уикенда в Нидерландия, за да отпразнуват специфичния цвят на косата си на ежегодния фестивал "Дни на червенокосите" в южния град Тилбург, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Студентката по архитектура Елен Линдерстад разказа пред агенцията, че е прекарала повече от 24 часа във влакове и автобуси от Стокхолм, за да стигне до събитието, тъй като в Швеция не среща много други червенокоси.

