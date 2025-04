Селена Гомес и Бени Бланко си размениха гореща целувка на фона на подигравки от Джъстин Бийбър (СНИМКИ)

Селена Гомес разкри поредица от лични моменти, включително страстна целувка с годеника си Бени Бланко, в нов пост в социалните мрежи. Певицата и актриса сподели романтичен кадър, на който двамата изглеждат лудо влюбени – снимка, която идва малко след като бившият ѝ приятел Джъстин Бийбър публикува снимка, приета от част от феновете като опит да се присмее на вълнението ѝ около годежа.

Гомес е облечена в тъмносиня кадифена рокля, а музикалният продуцент Бени Бланко носи черно кадифено палто върху дънково яке. Двамата изглеждат напълно отдадени на романтичното си настроение. Бланко, от своя страна, остави коментар под поста на Селена, позовавайки се на една от снимките, на която е изписано „бени + сел“ върху пясъка, придружено от емотикони сърца.

„Любовта ти отива“, отбеляза инфлуенсърката Аделайн Морин, докато фен допълни: „Тези снимки направиха деня ми по-хубав!“

Публикациите на Селена идват малко след като Джъстин Бийбър сподели два колажа, които мнозина почитатели на Гомес разчетоха като намек, че Бийбър се шегува с годежа ѝ. В единия от тях Ам-Гъл от „Властелинът на пръстените“ се радва на вълшебния пръстен точно преди да бъде погълнат от пламъците на Мордор, с текст: „Момичетата в социалните мрежи, когато се сгодят.“

В другото видео певицата Дожа Кет се чува да казва „You b****! How dare you. Oh my God!“, след което изведнъж сменя настроението си на сладко и невинно – детайл, който също бе възприет като подигравка към Селена от по-проницателната част от феновете ѝ.

Justin Bieber confirms on his instagram story that he did indeed crash out about Selena Gomez’s engagement pic.twitter.com/quzLN5nj1k — ❤︎ (@spillmez) April 2, 2025

Селена Гомес явно предпочита да отговори с позитивизъм, споделяйки повече подробности от живота и връзката си с Бени Бланко. В една от снимките тя е полегнала на бял диван, покрита с розово одеяло, докато на пода пред нея са разпилени множество лични снимки на двойката, докато любимият ѝ работи на лаптоп наблизо.

Зад кулисите на "Само убийства в сградата"

Сред „спомените“ се виждат и моменти зад кулисите на петия сезон на хитовия сериал на Hulu, „Само убийства в сградата“. В кадрите забелязваме носителката на „Оскар“ Рене Зелуегър, както и Кристоф Валц, който също е със „златна статуетка“ в биографията си.

Продукцията събра звезден екип – освен че към актьорския състав се присъединяват имена като Кийгън-Майкъл Кий, Селена Гомес е посрещнала на снимачната площадка и режисьора Стивън Спилбърг със съпругата му Кейт Капшоу, както и гост-звездата Пол Ръд. От фотографиите личи, че Бени Бланко е бил с нея и там, за да я подкрепя.