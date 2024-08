Самотен и сексуално разочарован делфин напада плувци в Япония

Самотен и вероятно сексуално разочарован делфин е обвинен за нападенията над плувци в японския морски град Михама. Смята се, че морският бозайник стои зад 18 атаки тази година.

При едно от нападенията е пострадало дете, на чието пръстче е трябвало да се направят поне 20 шева, предаде Би Би Си.

Най-малко шестима души са ранени при нападения, извършени миналата година, оставяйки един плувец със счупени ребра. Още един човек е ранен при нападение през 2022 г.

Местните власти предупреждават, че бозайниците могат не само „да ухапят с острите си зъби и да причинят кървене“, но и „да ви завлекат в морето, което може да бъде животозастрашаващо“.

Въпреки репутацията си на приятелски настроени животни, атаките на делфини могат да бъдат фатални, пише bTV. През 1994 г. делфин в Бразилия напада двама плувци, които се опитват да го яхнат. Бозайникът убива единия от тях, а другия остава ранен. Смята се, че делфинът, по прякор Tião, е ранил най-малко 22 души преди това.

🐬 A lonely dolphin acting out of sexual frustration is believed to be the culprit behind a spate of attacks on swimmers in Japan this summer

https://t.co/wUuujJhcfZ