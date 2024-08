Лана Дел Рей с ново гадже - ловец на алигатори (СНИМКИ)

Феновете на Лана Дел Рей са развълнувани, след като забелязаха певицата с нов тайнствен мъж.

Според слуховете номинираната за "Грами" 39-годишна изпълнителка се среща с Джереми Дюфрен, роден в Луизиана ловец на алигатори и екскурзовод.

Джереми Дюфрен е баща на две деца и работи като екскурзовод в Arthur's Air Boat Tours, малък бизнес, разположен в некорпоративната общност на Des Allemands, Луизиана.

Когато не е зает с провеждането на обиколки из блатата, Джереми прекарва дните си в хранене на алигатори, които той с удоволствие нарича "каджурските си дворни кучета."

Инстаграмът му е пълен с видеоклипове, в които той безстрашно общува с дивите обитатели на залива и се наслаждава на южняшки забавления като варене на раци и огньове със семейството си.

Лана Дел Рей и Джереми Дюфрен изглежда са се срещнали за пръв път през март 2019 г., когато Лана е взела участие в една от обиколките му с въздушна лодка по време на пътуване до Луизиана.

Певицата, която беше в града за фестивала BUKU Music + Art Project, сподели снимки от обиколката в социалните си мрежи, като дори тагна Джереми и промотира Arthur's Air Boat Tours.

Един от постовете показва как тя седи до Джереми, докато той ѝ помага да управлява въздушната лодка, а на друг той е на заден план, докато Лана позира с приятели.

Lana Del Rey is reportedly dating a man she met in 2019 while on an airboat tour in Louisiana. pic.twitter.com/dZmHUhnHRu — Pop Hive (@thepophive) August 28, 2024

Макар че двамата явно си допаднали по време на турнето, те не са започнали да се срещат тогава.

Лана се срещаше с Шон Ларкин, звезда от "Live PD", но този романс се разпадна през 2020 г. на фона на пандемията COVID-19.

Искрите между Лана и Джереми се разпалват отново през май 2024 г., когато тя се връща в Луизиана за фестивала Hangout.

Двойката беше забелязана да се държи за ръце преди концерта на Лана на фестивала в Лийдс на 25 август. След това те бяха забелязани да пазаруват в Harrods в Лондон и да вечерят в местен пъб, което породи слухове за романтична връзка.

Lana Del Rey with new boyfriend, Jeremy Dufrene, in London. pic.twitter.com/OSJcBcsxUK — Creepy.org (@creepydotorg) August 28, 2024

Споменава се, че 39-годишната Лана Дел Рей и Джереми Дюфрен имат възрастова разлика от около 10 години.

Инстаграмът на Джереми разкрива, че той има рожден си ден през март, което съвпада с неотдавнашната промяна в текста на песента, която Лана направи по време на концертно изпълнение.

Фановете бързо забелязаха, че тя е променила текста на песента си "Chemtrails Over the Country Club" от "You're born in December and I'm born in June" на "You're born in March and I'm born in June".

Въпреки че нито Лана, нито Джереми са потвърдили своя романс, уютните им излизания предизвикаха лудост сред феновете, които искат да научат повече за новия любовен интерес на Лана.

От безстрашните му умения за боравене с алигатор до непринудения му луизиански чар, Джереми Дюфрен със сигурност е неочаквана партия за певицата.

Като феновете продължават да спекулират, едно е ясно: любовният живот на Лана Дел Рей остава все така интригуващ.

Източник: www.the-sun.com