Майкъл Джексън щеше да навърши 66 г.: Бодигардът на звездата разкри истинските причини за смъртта му

Последният бодигард на Майкъл Джексън разкри скритите мъки, които според него са изиграли важна роля за смъртта на Краля на попа, който издъхна едва на 50-годишна възраст.

Бил Уитфийлд заяви, че Джексън, който вчера 29 август щеше да навърши 66 години, е станал "слаб" в седмиците преди смъртта си през 2009 г.

Професионалистът в областта на сигурността Бил става бодигард на Джексън през декември 2006 г. - малко след като той е оправдан по шокиращи обвинения в сексуално насилие над деца. Той казва, че е чел истории за случая и е приел работата, без да е напълно сигурен дали обвиненията могат да бъдат верни.

Бил разказа пред The Sun: "Той беше много тъжен. Нещата бяха различни, той току-що беше излязъл от няколко съдебни процеса. Както всички, и аз чух всички истории, преди да започна работа за него, така че би било нормално да вляза в ситуацията с недоумение.

Когато си толкова близо до някого, ако ситуацията беше такава, тя щеше да се разкрие. Обръщах голямо внимание на него и на обкръжението му и на това как взаимодействаше с децата си и с други хора.

Никога не съм искала да вярвам в тези неща, но определено го наблюдавах, обръщах му допълнително внимание, защото не го познавах, докато не започнах да работя за него."

В крайна сметка Бил смята звездата за "много добър приятел" и е виждал Джаксън в някои от най-уязвимите му моменти. Той настоява, че обвиненията нямат никаква тежест и казва: "Това не е това, което беше той."

Бил допълни: "Нищо подобно не е излязло на повърхността дори отдалеч, за да ме накара да повярвам или предположа обратното. Това не беше неговият характер. Трябваше да си около него, за да го познаваш, а аз бях там. Така че не, това не беше той. И затова просто все още ме изненадва, когато чуя такива неща.

Просто съжалявам, че не беше наоколо достатъчно дълго, за да разкаже своята версия на историята, така че хората да могат да разберат по-добре кой е той. Той никога не би наранил дете. Това не беше човекът, когото познавах. Веднъж каза, че би си прерязал китката, преди да нарани дете. Така че знам, че тези обвинения са били болезнени за него. Мога да кажа, че това го промени.", категоричен е днес бодигардът.

Изстрелял се на върха на славата още като дете, Майкъл Джексън прекарва четири десетилетия в центъра на световната сцена, като в този процес продава 500 милиона плочи.

Обвиненията и последствията

Но той се забърква в противоречия, когато през 1993 г. е обвинен в сексуално насилие над дете. "Определено беше стресиран. А стресът убива.", допълва разказа си приближеният до Джако.

Всичко остава уредено извън гражданския съд, но през 2005 г. обаче бащата на три деца Джаксън беше съден заради нови унищожителни обвинения в сексуално насилие над дете.

ФБР не успява да открие никакви доказателства за престъпно поведение и Джаксън е оправдан.

Съкрушен от четиримесечния съдебен процес, изпълнителят на "Man in the Mirror" става самотник и решава да не се връща в любимото си ранчо, Невърленд. И след световното турне HIStory през 1997 г. Джексън избягва да изнася каквито и да било големи концерти.

Но през март 2009 г. той запали света, като обяви серия от концерти за завръщането си.

"This Is It" трябваше да се проведе в продължение на 50 дати в лондонската "О2 арена" от юли 2009 г. до март 2010 г.

Майкъл Джексън се премества в Лос Анджелис, където прекарва безкрайни часове в репетиции, което според Бил се отразява на звездата - особено след публично разигралия се съдебен процес.

Той казва: "Преди да се появи цялото турне This Is It, много неща се бяха променили. В живота му имаше повече хора и той стана забързан. Виждах, че е малко по-слабичък от обикновено, правеше много репетиции. Мога да кажа, че това му тежеше."

Само три седмици преди Джаксън да започне дългоочакваната си обиколка, той умира от свръхдоза.

Бил признава, че през изминалите години се е чудил дали Краля на попа не е бил убит умишлено. Той казва: "Мисля ли, че някой е допуснал грешка? Да. Опитах се да размишлявам дали това е могло да бъде умишлено. Но мисълта, че [той е умрял] от ръцете на някой умишлено, това не ми тежи."

"Често са ме питали какво според мен го е убило. И аз съм казвал на хората, че има много от всичко. И включва много от нас. Имаше толкова много хора, които искаха не само да са близо до него, но имаше и толкова много хора, които искаха нещо от него.", казва охранителят.

Как умира Майкъл Джексън?

Майкъл Джексън почина на 25 юни 2009 г. в 14,26 ч. Звездата беше открита в леглото си от личния си лекар Конрад Мъри.

Той е репетирал след полунощ преди концертите за завръщането си в O2 Arena, но така и не излязъл от спалнята си тази сутрин.

Мъри се опитва да съживи Джексън в продължение на пет до десет минути, преди да повика парамедици. Те са правили изкуствено дишане на певеца в продължение на 42 минути в къщата му в Холмби Хилс, Лос Анджелис, преди той да бъде откаран в болница.

Линейката пристигнала в медицинския център "Роналд Рейгън" в Калифорнийския университет в 13,14 ч., а Джексън бил обявен за мъртъв след повече от час опити за реанимация в 14,26 ч.

Тричасова аутопсия е извършена в офиса на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис ден след смъртта на Джексън.

Тя установява, че той е починал от свръхдоза от комбинация от лекарства, като за основни вещества са посочени пропофол и лоразепам. Между другите лекарства, открити в тялото на попзвездата са мидазолам, диазепам, лидокаин и ефедрин.

Съдебният лекар заключил, че смъртта му е била причинена от убийство.

Мъри е осъден на четири години затвор през ноември 2011 г. за неволно убийство, тъй като в продължение на два месеца е давал на Джаксън пропофол, за да му помогне да лекува безсънието му преди турнето. Той излежава две години от присъдата си и е освободен през октомври 2013 г.

"И това може да бъде съкрушително. Той определено е бил стресиран. А стресът убива. Той напусна това място, този свят, за да отиде на по-добро място, защото почивката, от която се нуждаеше, никога нямаше да получи в този живот.", казва днес Бил Уитфийлд.

Бил казва, че когато на 25 юни 2009 г. му се обадили за първи път и му казали, че шефът му е мъртъв, той не можел да повярва.

Той добави: "Започнах да получавам телефонни обаждания от хора и те казваха 'чу ли' - аз казах 'чух ли какво?'." Те казаха, че Майкъл е починал. И отначало не повярвах, защото имаше един момент, когато пътувахме във Вирджиния и по радиото съобщиха, че Майкъл Джексън е починал. А той беше на задната седалка на колата, а аз гледах право към него.

"И аз казах: 'Г-н Джексън, чухте ли, че казаха, че сте починал'. Той ми отговори: "О, това се случва постоянно". Така че, когато се случи наистина, аз отначало не повярвах."

Бил добави: "Той ми се довери, дори и по отношение на най-ценното си притежание - децата си. Колкото и да го смятах за свой приятел, той все пак беше мой шеф. И той ми лазеше по нервите - всеки, който е имал шеф или началник, съм сигурен, че в някакъв момент му е лазил по нервите. Със сигурност той ми лазеше по нервите.

Той обичаше да прави дълги пътувания в три, четири часа сутринта. И просто карахме, независимо дали ставаше дума за булеварда в Лас Вегас или където и да се случеше да сме някъде в провинцията. Той просто искаше да шофира и да възприема света навън, без да бърза.

Знам, че мислеше за нещо или преминаваше през нещо, и той предприемаше тези дълги пътувания, за да си събере мислите."