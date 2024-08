Публикуваха първи кадри от новия "Джурасик свят" със Скарлет Йохансон (ВИДЕО+СНИМКИ)

Първите кадри от новия филм за Джурасик свят бяха пуснати от Universal Pictures. Студиото обяви, че филмът на режисьора Гарет Едуардс ще излезе по кината на 2 юли следващата година, а заглавието ще бъде Jurassic World Rebirth. В главните роли участват Скарлет Йохансон, Джонатан Бейли и Махершала Али.

A new era is born. #JurassicWorldRebirth pic.twitter.com/WgsHjvRKTS

Действието в новия филм се развива пет години след събитията от „Джурасик свят: Господство". Режисьор на лентата тогава беше Колин Тревъроу, а в главната роля влезе Крис Прат, на когото партнираха Сам Нийлс и Джеф Голдблуум.

The next #JurassicWorld movie is officially titled 'Rebirth' pic.twitter.com/rCvWTjuiIK