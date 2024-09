Д-р Альона Гъркова или защо естествената красота винаги е за предпочитане

Живеем във време, в което все повече жени, а и мъже, се подлагат неистово на инвазивни процедури за разкрасяване. Водени от обществения тренд, облъчващ най-вече младите жени, че без досег до скалпела или иглата те не биха могли да бъдат красиви, нарастващ брой хора прибягват до подобна услуга, съгласявайки се съвсем доброволно да се видоизменят. Дори и с риск вече да не приличат на старото си “аз”.

В някои случаи, пациентите развиват дори мания по подобен тип интервенции, което от своя страна може да доведе и до поставянето на психиатрична диагноза. Вероятно поне веднъж сте виждали човек, прекалил с “разкрасяването”, чийто външен вид буди по-скоро съжаление, отколкото възхита.

Д-р Альона Гъркова, наричана от пациентите си д-р Аля, е един от най-популярните противници на процедури които променят лицето като начин за постигане на по-красива визия. Тя не е против инвазивните процедур, ала според нея всичко е в дозата и най вече нейното мото е Less is more. Завършила Медицина в Медицинския университет в София, но дълго време учила и работи във Франция, д-р Аля е страстен застъпник на soft anti-aging философията - концепция, която става все по-популярна сред французойките.

Според тази концепция, всяка една жена може да бъде по-здрава, по-красива и с по-хубава кожа, но без да променя своите човешки черти. Soft anti-aging философията се уповава на нежния и напълно естествен подход към красотата, използвайки и алтернативни средства за подмладяване като йога за лице медитация и японската концепция за неинвазивно подмладяване Forlle’D. Не по-малко важни са храненето, сънят и движението - трите стълба, върху които почива нашето здраве, независимо кои сме и с какво се занимаваме.

Soft anti-aging - нова тенденция, която е тук, за да остане

Д-р Альона Гъркова посвещава целия си професионален път на това да открие рецептата за здраве, красота и дълголетие, което включва дори повлияването на генетично детерминирани заболявания. Още от млада работи активно по теми като “anti-aging” и “longevity”, а жаждата ѝ за нови знания я отвежда до един от университетите на Париж - Université Paris Cité. Там д-р Аля получава квалификация и терапевтично хранене, като развива знанията си в области като превантивна медицина и глобален anti-aging.

Следвайки пътя, който е поела, д-р Гъркова стига до извода, че soft anti-aging концепцията е напълно приложима и дори препоръчителна. Достатъчно показателно е, че концепцията бележи своето силно развитие именно във Франция - меката на красотата и модата. И макар този вид подмладяване тепърва да навлиза у нас, все повече знаменитости предпочитат soft anti-aging, сравнено с процедури като филъри, ботокс и т.н.

Философията Less Is More

Д-р Гъркова е сред специалистите, които имат какво да разкажат за красотата, включително и споделяйки наблюдения от живота си във Франция. Тя често разказва, че французите не гледат с добри очи на прекомерното подлагане на процедури, следвайки философията “Less Is More” (“По-малкото е повече”).

В контраст с жените, развиващи дори маниакално привличане към инвазивните процедури, французойките предпочитат да бъдат максимално естествени, а soft anti-aging концепцията се връзва изцяло с вижданията им за красота и здраве. Подръжници са на идеята, че красотата идва отвътре, а здравето се влияе фактори като емоционално здраве и начин на живот. Често дори поставянето на ботокс се крие от партньорите, защото не се счита като особено голям повод за гордост.

Днес естествената красота на френските жени вдъхновява д-р Альона Гъркова по пътя ѝ към налагане на soft anti-aging концепцията и в България. Защото естествената красота винаги ще бъде за предпочитане.