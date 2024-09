Брайън Мей от Queen е получил инсулт

Китаристът на Queen Брайън Мей разкри, че е получил инсулт, съобщи Daily Mail, цитиран от NOVA. По думите на музиканта, не е можел да използва ръката си.

Queen legend Brian May reveals he suffered from a stroke https://t.co/F4fevOOq9J pic.twitter.com/8ebaGddzID