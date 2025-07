Чудновато откритие в Големия каньон може да пренапише историята на човечеството

Учени откриха необичайно древно същество в Големия каньон, което може да промени разбирането за произхода на живота на Земята.

Екип от Кеймбриджкия университет е идентифицирал стотици микроскопични останки на така наречения „червей-пенис“ в 500-милионни скали по стените на каньона в Аризона. Новите находки сочат, че районът е предоставял идеални условия за бърза еволюция на живота в далечното минало.

Останките от изкопаемото същество разкриват структура с характерни „космати“ зъби, като устата му се обръща навън, за да улавя храната. Проучването оспорва дългогодишното схващане, че ранните сложни форми на живот са възниквали единствено в сурови, бедни на кислород условия. Откритите меки организми сочат, че в този случай те са се запазили в спокойна, богата на кислород морска среда – обстановка, в която останките обикновено се разлагат твърде бързо, за да се фосилизират.

