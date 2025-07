Джъстин Тимбърлейк предизвика възмущение и разочарование в Румъния

Концертът на Джъстин Тимбърлейк в Букурещ, част от световното му турне „The Forget Tomorrow World Tour“, предизвика вълна от критики сред феновете и разочарование в социалните мрежи. Много от присъстващите споделиха, че очакванията им за завръщането на поп иконата на сцената не са били оправдани, съобщават Daily Mail и редица румънски издания.

След близо десетгодишна пауза от световните турнета, Тимбърлейк се завърна с поредица концерти в Европа. Публиката в румънската столица се надяваше да види изпълнения на най-големите му хитове от началото на 2000-те, както и шоу, което да напомни на златните години на изпълнителя. Вместо това, феновете останаха с усещане за липса на енергия и ангажираност от страна на певеца.

Кадри и коментари в социалните мрежи показват, че концертът е започнал с около половин час закъснение. Много от зрителите са останали разочаровани от липсата на интеракция с публиката, а самите изпълнения са били определени като „караоке вечер“ – Тимбърлейк често е оставял публиката да пее, докато самият той е изпълнявал само откъси от песните си. Мнозина твърдят, че присъствието му на сцената е било минимално и той е изглеждал „изморен и незаинтересован“.

