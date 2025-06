Китаристът на U2 Едж получи ирландско гражданство

Китаристът на ирландската рок група „Ю Ту“ – Дейвид Хауъл Еванс, получи ирландско гражданство, съобщава Прес асосиейшън медиа/ДПА. 63-годишният музикант, известен с прякора Едж (The Edge), е роден в Есекс, Англия, и е с уелски родители, но семейството му се премества в Ирландия, когато той е само на една година, пише още БТА.

Ирландското гражданство му бе връчено на церемония в Киларни, графство Кери, в понеделник. Общо около 7500 души ще станат официално ирландски граждани тази седмица.

Дейвид Евънс-Едж описа събитието като „невероятно радостно“.

„За всички нас това е паметен ден“, каза той пред ирландската обществена медия RTE, носейки характерната си шапка, както и значка с ирландското знаме на ревера на сакото си.

„Малко закъснях с документите – живея в Ирландия, откакто съм на една година, но моментът беше подходящ и не мога да бъда по-горд от страната си за всичко, което представлява, и за всичко, което прави. В момента тя показва истинско лидерство в света и за мен това не можеше да се случи в по-добър момент“, добави китаристът.

Дейвид Евънс-Едж е част от „Ю Ту“ още от нейното създаване в Дъблин в края на 70-те години и е спечелил десетки музикални награди.

„Ю Ту“ са известни с политически ангажирани песни като Sunday Bloody Sunday за разстрела на невъоръжени протестиращи в Лондондери, Северна Ирландия, през 1972 г. , New Year's Day, която се свързва с полското движение „Солидарност“, и Pride (In The Name Of Love) в памет на Мартин Лутър Кинг.

Те също така подкрепиха усилията за осигуряване на мир в Северна Ирландия с Белфасткото споразумение от 1998 г.

Миналия месец групата изпълни Sunday Bloody Sunday с призив за „край на войната” на церемонията по връчването на наградите Ivors.

Изпълнението се състоя, след като музикантите станаха първите ирландски автори на песни, удостоени с това отличие на церемония по повод 70-ата годишнина от създаването на наградите, която се проведе в Grosvenor House, в Лондон.