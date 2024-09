В Холивуд върлува смъртоносната лаймска болест, много звезди страдат от нея

В Холивуд масово се разболяват от опасна болест. За съжаление симптомите са различни и объркват лекарите с други заболявания. Лечението е трудно и понякога може да трае години, пише bitz.bg.

Съпругът на тенисистката Серена Уилямс, съоснователят на Reddit Алексис Оханян, е последното голямо име, диагностицирано с болестта, което бе шок за цялото му семейство.

41-годишният Оханян обясни здравословното си състояние в поредица от публикации в X/Twitter, като каза, че лекарите са му казали диагнозата след множество медицински процедури.

Serena Williams' husband Alexis Ohanian reveals he is battling Lyme disease: 'This was quite a surprise' https://t.co/5ZJDjqTxz2 pic.twitter.com/hzx1vgkGKE