Милиардер излетя за първата частна разходка в открития космос (ВИДЕО)

Във вторник милиардер авантюрист излетя за втори път с ракета на компанията „Спейс Екс“, за да осъществи първата частна космическа разходка в открития космос, съобщи АП, цитирана от БТА.

За разлика от предишния си чартърен полет, този път технологичният предприемач Джаред Айзъкман си поделя разходите със „Спейс Екс“, което включва разработване на чисто нови скафандри, които да бъдат тествани в космическия вакуум.

Лошото време причини двуседмично закъснение на излитането на мисията, наречена "Поларис Дон". Екипажът се нуждаеше от благоприятни прогнози не само за изстрелването, но и за спускането дни по-късно. С ограничени запаси и без възможност да достигнат до Международната космическа станция (МКС), те нямаха друг избор, освен да изчакат условията да се подобрят.

Ако всичко мине по план, за първи път частни лица ще проведат космическа разходка, но без да се отдалечават от капсулата. Смятани за една от най-рисковите части на аеронавтиката, космическите разходки досега бяха единствено приоритет на професионални астронавти.

Първото излизане в открития космос бе осъществено от бившия Съветски съюз през 1965 г., последвано плътно от САЩ, за да стане днес редовна практика на екипажите на Международната космическа станция.

Айзъкман, заедно с двойка инженери от „Спейс Екс“ и бивш пилот-изпитател от военновъздушните сили, стартира преди зазоряване на борда на ракета „Фалкон 9“ от Флорида. Излизането в открития космос е планирано късно в сряда или в четвъртък, по средата на петдневния полет.

Но първо астронавтите трябва да стигнат далеч отвъд МКС - на височина 1400 км, което ще надмине рекорда за прелитане над Земята, поставен по време на проекта „Джемини“ на НАСА през 1966 г. Единствено 24-те астронавти от серията „Аполо“, които са летели до Луната, са стигали по-далеч.

Планът е да се прекарат 10 часа на тази височина - изпълнена с екстремна радиация и осеяна с отломки, преди да се намали наполовина овалната орбита. Дори тази по-ниска орбита на 700 км ще засенчи МКС и дори тази на космическия телескоп „Хъбъл“ - най-високата, до която са летели астронавтите от совалките.

И четиримата астронавти ще носят скафандри на „Спейс Екс“ за излизане в открития космос, тъй като цялата транспортна капсула „Дракон“ ще бъде разхерметизирана за двучасовото излизане в открития космос, излагайки всички на опасната среда.

Айзъкман и Сара Гилис от „Спейс Екс“ ще се редуват да излизат за кратко през люка. Те ще изпробват черно-белите скафандри, като движат телата си в различни посоки.

И двамата обаче ще имат непрекъснат физически контакт с „Дракон“ с ръка или крак, докосващи капсулата или прикрепената към нея опорна конструкция, която наподобява върха на стълба за басейн. Няма да висят в края на 3,6-метровите прикрепящи въжета и няма да демонстрират реактивни раници. Само скафандрите на НАСА на МКС са оборудвани с реактивни раници, които се използват единствено при спешни случаи.

Пилотът Скот „Кид“ Потийн и Анна Менън от „Спейс Екс“ ще наблюдават излизането в открития космос отвътре. Подобно на предишните полети на астронавти на „Спейс Екс“, и този ще завърши с приводняване край бреговете на Флорида.

На пресконференцията преди полета Айзъкман - главен изпълнителен директор и основател на компанията за обработка на кредитни карти Shift4, отказа да каже колко е инвестирал в полета.

„Спейс Екс“ си партнира с Айзъкман, за да финансира разработването на скафандъра и свързаните с него разходи, казва Уилям Герстенмайер, вицепрезидент на „Спейс Екс“, който преди това е ръководил космическите мисии на НАСА.

