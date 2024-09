Пръстени на Сатурн ще изчезнат до няколко месеца, ето защо

Пръстените на величествената газова планета Сатурн ще изчезнат след шест месеца - но за щастие това е само орбитална илюзия.



През март 2025 г. тези небесни кръгове - които се простират от 43 500 до 87 000 мили, или еквивалентни на 30 Земи - ще бъдат невидими от перспективата на Земята.



Това временно изчезване се дължи на наклона на Сатурн в рамките на неговата орбитална ос, което ще позиционира пръстените в идеално хоризонтална равнина спрямо нашата гледна точка, съобщава Earth.com, предава "Фокус".



Те ще бъдат под ъгъл нула градуса, в момента пръстените са разположени на едва забележимите 3,7 градуса.

Saturn’s iconic rings will disappear in a few months — here’s why https://t.co/2FFgdmd6VI pic.twitter.com/86FwJOxFH1