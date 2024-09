Стопер за врата, използван от възрастна жена, се оказа скъпоценен камък за над 1 млн. евро

Казват, че боклукът за един е съкровище за друг, но парче "камък", използвано за придържане на вратата отворена в продължение на десетилетия, е съкровище по почти всички показатели, съобщи Science alert, предава БГНЕС.

Камъкът с тегло 3,5 кг е намерен в коритото на поток в Югоизточна Румъния от възрастна жена, която го донася вкъщи и го използва.

Откритието ѝ се оказва едно от най-големите непокътнати парчета кехлибар в света. Стойността му? Около 1 милион евро.

Rock Used as Doorstop For Decades Turns Out to Be Worth Over $1 Million https://t.co/tOr2dSC4Bv