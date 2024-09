Бомби, насочвани от гълъби, мъртви риби и посоката на къдриците: Кои са победителите на Антинобеловите награди

Проект от Втората световна война за обучение на гълъби, които да насочват авиобомби, спечели Антинобелова награда тази година, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Антинобеловите награди, известни още като Иг-Нобелови или Шнобелови награди, се връчват всяка година от хумористичното научно списание "Анали на невероятните изследвания" за необичайни проучвания, които "карат хората първо да се смеят, а след това да се замислят".

Церемонията се състоя в Масачузетския технологичен институт в Кеймбридж, Масачузетс, САЩ, като наградите бяха връчвани от нобелови лауреати.

The Ig Nobel Prize honours the research which first makes people laugh and then makes them think.



Did you know chemistry laureate Andre Geim is the only Nobel Prize laureate to receive both an Ig Nobel prize and a Nobel Prize? Geim received the Ig Nobel for making a frog float. pic.twitter.com/RXTqvUU3Om