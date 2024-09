The Weeknd представи първи сингъл от предстоящия си албум

След като разкри заглавието и обложката на предстоящия си албум HURRY UP TOMORROW, The Weeknd официално пусна първия сингъл „Dancing in the Flames“, заедно с музикален видеоклип. Създадени от Anton Tammi и фотографа Erik Henrikkson, обложката на песента, клипът и рекламната фотография на Eddy Chen са заснети изцяло с новия iPhone 16 Pro. Редки кадри зад кулисите на новата визуализация имаха премиера по-рано тази седмица по време на събитието на Apple „It's Glowtime“, заедно с предварителен откъс от видеото.

HURRY UP TOMORROW бележи кулминацията на прочутата му трилогия, започнала с хитовия „After Hours“ и продължила с „Dawn FM“. Очакването около последната част е огромно, тъй като тя обещава да бъде силно свидетелство за еволюцията на The Weeknd като артист.

На 7 септември носителят на 4 награди GRAMMY изнесе грандиозен концерт в Сао Пауло, който бе излъчен ексклузивно в YouTube. Хиляди фенове от цял свят се включиха, за да гледат изпълненията нa Abel и изненадващите гости Playboi Cari и Anitta.

В допълнение към завладяващото си шоу в Сао Пауло и корицата на Billboard Brazil, The Weeknd стартира и дългоочакваното си събитие Halloween Horror Nights в Universal Studios в четвъртък, 5 септември. „The Weeknd: Nightmare Trilogy“ продължава до 3 ноември и надгражда дебюта му от преди две години, като предлага на посетителите единствено по рода си хорър преживяване, изпълнено с неочаквани изненади.