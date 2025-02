Любов, израстване и хитове – новият албум на Tate McRae

Новата музикална ера на Tate McRae настъпва с излизането на So Close To What – 15 песни, всяка от които носи собствен характер. Проектът представя пътуването на порастването, когато пътят напред изглежда безкраен, а дестинацията - все по-недостижима. Това е интроспективно изследване на себеоткриването, любовта и търсенето на баланс в моменти на несигурност. В него са включени вече познатите хитови сингли It’s ok I’m ok, Sports Car и 2 Hands, както и интригуващото сътрудничество с Flo Milli в песента Bloodonmyhands.

Сред най-очакваните моменти от So Close To What е романтичната колаборация I Know Love с участието на нейния приятел The Kid Laroi. По време на предварителното слушане на албума, организирано от Spotify, McRae сподели за съвместната им работа: „Беше наистина забавно, защото с Laroi никога не сме работили заедно в студио. Обикновено пеем един на друг и се забавляваме, но не в професионален контекст. В началото беше малко стресиращо да пиша и пея пред него, но същевременно се вълнувах да наблюдавам неговия творчески процес."

Един от безспорните фаворити на събитието беше енергичният парти химн Revolving Door, който веднага накара публиката да запее и да се раздвижи. Още в първите секунди феновете започнаха да скачат и танцуват, доказвайки, че песента има потенциала да се превърне в хит.

McRae също разкри, че заглавието на албума отразява нейните емоции, свързани с порастването: „Когато навърших 21 години, усетих, че най-накрая се превръщам в жена, но също така трябваше да се справям с начина, по който медиите ме представят. Това беше голяма вътрешна борба.“

През март Tate McRae се отправя на световното си турне Miss Possessive Tour, което ще премине през Южна Америка, Европа, Обединеното кралство и Северна Америка. Продуцирано от Live Nation, то стартира на 18 март в Мексико Сити и ще продължи през Сао Пауло, Лондон, Амстердам, Прага, Ню Йорк, Нешвил и още много градове, преди да завърши на 26 септември в Лос Анджелис. Специален гост в европейската и британската част от турнето ще бъде Benee, а в САЩ и Канада към Tate ще се присъедини Zara Larsson.