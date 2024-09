Гари Олдман отново би се завърнал в „Хари Потър“, но не като Сириус Блек

Гари Олдман не би имал нищо против още едно пътуване до Хогуортс. Актьорът-ветеран, който запомнящо се преобрази в Сириус Блек в четири филма от поредицата за Хари Потър, каза, че не е против да се включи в новия актьорски състав на сериала на HBO, който в момента търси своите Хари, Рон и Хърмаяни.

Въпреки че каза пред IndieWire на червения килим на наградите Еми, че творческият екип на шоуто не се е обръщал към него за никакви роли, той добави, че смята, че неговият герой не присъства във филмите толкова, колкото би искал - чувство, отдавна споделяно от феновете на магическия франчайз.

“Обичам Сириус,” каза звездата в неделя. „Той не беше достатъчно във филмите. Появи се и след това мина през завесата.”

Въпреки че носителят на "Оскар" не очаква обаждания скоро, може би той ще се завърне на малкия екран в друга също толкова обичана роля: "Обзалагам се, че ще направят изцяло нов актьорски състав", каза той. “Може би след няколко години ще мога да изиграя Дъмбълдор.”

