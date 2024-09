Никол Кидман мразела височината си, искала да е ниска и с извивки

Никол Кидман може да изглежда невероятно на червения килим, но ѝ отнема много време да оцени начина, по който изглежда днес.

Носителката на "Оскар" разказа за своята несигурност в младежките си години в новата документална поредица на Hulu за модата през 90-те години на миналия век, чиято премиера беше на 13 септември. Сериалът даде на зрителите поглед към света на модата по време на десетилетие на гръндж и супермодели.

В третия епизод дизайнерът Джон Галиано говори за желанието си да направи следващия си голям удар в света на модата след визията на принцеса Даяна на Met Gala през 1996 г., и той се сеща именно за Никол Кидман. Дизайнерът проектира за нея удивителна рокля за Оскарите през 1997 г. .

Актрисата разкри какво ѝ минава през ума, когато Галиано протяга ръка към нея.

nicole kidman (ft. a man) wearing christian dior haute couture s/s ‘97 by john galliano at the 69th academy awards in 1997. pic.twitter.com/Idn0VNxOOZ