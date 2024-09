Кейт Мидълтън се върна към работните си ангажименти след лечението от рак

Кейт Мидълтън, принцесата на Уелс, участва в първата си официална работна среща, след като по-рано през месеца оповести приключването на химиотерапията си, съобщават АФП и Би Би Си, цитирани от БТА.

В поредната малка стъпка от завръщането си към обществения живот съпругата на британския престолонаследник принц Уилям проведе среща в замъка Уиндзор относно свой проект за ранното детство.

Принцеса Катрин обяви на 9 септември във видео, че лечението ѝ е приключило.

"Днес следобед принцесата на Уелс проведе среща в замъка Уиндзор", се посочва в официалния регистър на кралските ангажименти, публикуван във вторник вечерта.

Catherine, The Princess of Wales, has conducted her first in person meeting at Windsor Castle for her Early Years Project, aimed at helping children 5 and under succeed. This is the first time Her Royal Highness has been featured in the Court Circular for nine months. Great to… pic.twitter.com/Pl4GsHBLZa

Това, според няколко британски медии, е първата официална дейност за годината за 42-годишната Катрин, чиято програма все пак трябва да остане ненатоварваща.

Принцесата на Уелс, всяка поява на която се следи внимателно от пресата, внезапно изчезна от медийния пейзаж след Коледа миналата година.

След като през януари беше приета в болница за "коремна операция", през март тя обяви, че има рак, без да уточнява естеството му.



Принцеса Катрин се появи за първи път публично на 15 юни на парада по случай рождения ден на крал Чарлз. Тя поздрави събралото се множество от балкона на Бъкингамския дворец заедно с кралското семейство.

В началото на юли Катрин присъства на финала на Уимбълдън, където връчи трофея на победителя в тенис турнира Карлос Алкарас от Испания.



На 9 септември, обявявайки приключването на химиотерапията си, принцесата на Уелс каза, че "очаква с нетърпение да се върне на работа и да предприеме обществени дейности през следващите месеци, когато ѝ е възможно".

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL