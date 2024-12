Кейт Мидълтън все още усеща последиците от борбата с рака, но се възстановява бавно

Кейт Мидълтън, принцесата на Уелс, избира внимателен и обмислен подход, докато постепенно се завръща към публичния живот след битката си с рак. На 6 декември, по време на четвъртата годишна коледна служба с коледни песни, организирана от нея и семейството ѝ, тя направи поредната си поява, но далеч не бърза да се върне към натовареното си ежедневие.

„В момента тя е съсредоточена върху себе си и семейството си – и с право,“ разкрива източник, близък до двореца, пред списание PEOPLE.

Пътят към възстановяването

Въпреки че Кейт все още не е напълно възстановена, бившият прес-секретар на кралица Елизабет, Айлса Андерсън, отбелязва: „Всеки път, когато я видим, тя изглежда все по-добре.“ През последните месеци появите на Кейт, включително придружаването на принц Уилям по време на държавното посещение на емира на Катар на 3 декември, демонстрират внимателно планирано и поетапно завръщане към ангажиментите, вместо пълно възобновяване на кралските ѝ задължения.

След като на 9 септември Кейт обяви в специално видео края на химиотерапията си за рак, подробностите за който остават лични, тя сподели: „Пътят на лечение и пълно възстановяване е дълъг, и трябва да се стремя да живея ден за ден.“

Източници, близки до кралското семейство, подчертават, че Кейт няма да се върне към интензивната си работа в скоро време. „Тя е много внимателна как да се върне към обществения живот и прави това, което е най-добро за нея,“ обяснява кралският биограф Сали Бедел Смит.

Преживяното променя не само ежедневието на Кейт, но и подхода ѝ към кралските задължения. „Болестите, които застрашават живота, неизбежно водят до преоценка на приоритетите,“ казва източник от двореца. „Кейт и Уилям винаги са показвали, че семейството е най-важно.“

Кейт сега поема живота по нов начин. „Не можеш да преминеш през подобно нещо и да излезеш от другата страна непроменен. Тя вече е различен човек,“ допълва източник от обкръжението ѝ.

Визия за бъдещето

На фона на продължаващото лечение на крал Чарлз за неизяснено заболяване, Кейт и Уилям се подготвят за бъдещи промени в своите роли. На 7 декември принц Уилям представляваше баща си на официалното откриване на катедралата „Нотр Дам“ в Париж и срещна новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп. „Попитах го за жена му, а той каза, че се справя добре. Сподели също, че баща му се бори усилено. Той обича както баща си, така и жена си, беше трогателно,“ разказа Тръмп след срещата.

Според близък източник кралските ангажименти на Кейт ще бъдат внимателно планирани, за да се избегне пренапрежение. „Не бива да се създават прекалено високи очаквания, защото всякакви здравословни неразположения могат да наложат отмяна на плановете,“ казва Андерсън.

Баланс между семейството и кралските задължения

В момента Кейт се фокусира върху семейството – ежедневието на децата си, принц Джордж (11), принцеса Шарлот (9) и принц Луис (6), както и подготовката за коледните празници. Очаква се семейството на петима да прекара Коледа в Сандрингам заедно с крал Чарлз, участвайки в традиционните празнични кралски ритуали.

Докато Кейт се адаптира към новата си реалност, пътят ѝ няма да бъде лесен. „Никой не трябва да очаква, че всичко ще се върне към нормалното. Ракът е непредсказуемо заболяване,“ казва Робърт Хардман, автор на The Making of a King: Charles III and the Modern Monarchy.

Семейството и приятелите ѝ са единодушни: въпреки че Кейт не е „напълно възстановена“, в живота ѝ започват да се появяват „светли моменти“. „Тя ще се справи, ако ѝ се даде нужното време и пространство,“ заключава източник от двореца.