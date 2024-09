Мадона влезе под прикритие на ревю на "Dolce & Gabbana", посветено на нея (ВИДЕО+СНИМКИ)

В съботната вечер от Седмицата на модата в Милано Мадона се опита да влезе полускрито – забулена с черен воал, на дефилето на „Долче и Габана", което препращаше към разцвета ѝ през 90-те години и възхваляваше нейния култов конусовиден сутиен, съобщи АП, предава БТА.

Мадона се настани на първия ред, заедно с Наоми Кембъл и Виктория Де Анджелис от „Манескин“.

#Madonna reigned over Dolce and Gabbana's SS25 show in widow's weeds and a golden crown: https://t.co/v83hCPeURL pic.twitter.com/So1OW1X1kj — British Vogue (@BritishVogue) September 21, 2024

Модели с пепеляво-руси перуки се появиха в характерните за Доменико Долче и Стефано Габана корсети и вталени сака, всяко от които с агресивно женствен конусовиден сутиен. Новата колекция на бранда бе определена от критиците като „отдаваща почит на една иронична и силна женска фигура“.

Dolce&Gabbana delivered an amazing ss25 collection- paying tribute to Jean Paul Gaultier iconic conical bra corset, famously worn by Madonna during the 90s. #DolcheGabbana pic.twitter.com/Q6shKAeJll — IMSOVOGUE (@imso_vogue) September 22, 2024

Мадона не е цитирана конкретно, но дизайнерите Доменико и Стефано и попзвездата са се сближили, откакто те изработиха костюмите за турнето ѝ Girlie Show през 1993 г. Турнето популяризираше албума на Мадона Erotica, който беше пуснат на пазара заедно с книгата ѝ „Секс“, нарушаваща безброй табута за времето си.

Madonna looking like royalty while arriving to the Dolce & Gabbana show.



pic.twitter.com/DvlKf5Qlm2 — Mr. Pop (@MrPopOfficial) September 21, 2024

Колекцията, наречена „Италианска прелест“, перфектно улавя този момент от времето. Конусовидни сутиени надничаха от изрязани сака с прави поли тип „молив“, жартиери захващаха корсетите, а палтата извайваха тялото. Флоралните щампи се завърнаха, акцентирайки върху цветовата гама от черно, телесно, червено и бяло. Обеци с големи кръстове подчертаваха визията. Токчетата бяха безпринципно високи.

След като се поклониха, дизайнерите се спуснаха по подиума, за да поздравят почетния си гост. Мадона, все още покрита с дълъг дантелен воал, пристегнат със златно-кристална корона, се изправи, за да прегърне и двамата.

“Madonna incarne l’esprit de Dolce & Gabbana. Elle représente la force, la sensualité et l’indépendance que nous cherchons à transmettre à travers nos créations.” @dolcegabbana pic.twitter.com/bcI81SXcdy — News-of-Madonna (@newsofM) September 21, 2024