Мерил Стрийп пред ООН: Дори котката в Афганистан има повече свобода от една жена

Женска котка има повече свобода в Афганистан, отколкото една жена, каза холивудската актриса Мерил Стрийп по време на събитие в Организацията на обединените нации (ООН) в Ню Йорк, цитирана от Ройтерс. Така тя се опитва да накара световните лидери да се съсредоточат върху тежкото положение на афганистанските жени и момичета.

"Начинът, по който ... това общество беше преобърнато, е поучителна история за останалата част от света", заяви Стрийп на събитие в рамките на Общо събрание на ООН в опит да насърчи включването на жени в бъдещото развитие на Афганистан.

Талибаните завзеха властта в страната през август 2021 г., когато водените от САЩ сили се изтеглиха след 20-годишна война. ООН се стреми към единен глобален подход за справяне с талибаните, които потъпкват правата на жените, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

“In Kabul, even a cat has more freedoms than a woman. A squirrel has more rights than a girl in Afghanistan today.” At UNHQ, Meryl Streep joined @antonioguterres and global leaders to call on the international community to stand up for women & girls in Afghanistan. pic.twitter.com/5PPttqmf1F

Те забраняват на повечето момичета да посещават гимназия, а на жените - университети. Те затвориха фризьорските салони и ограничиха пътуванията на жени без придружител от мъжки пол.

"Днес в Кабул женска котка има повече свободи от една жена. Котка може да седне на стълбите пред дома си и да усети слънцето върху лицето си. Тя може да гони катерица в парка. Днес в Афганистан катерицата има повече права от едно момиче, защото обществените паркове са затворени за жени и момичета“, каза Мерил Стрийп. "Птица може да пее в Кабул, но момиче и жена не могат да пеят на обществени места. Това е необичайно", допълни тя.

