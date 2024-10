Джони Деп се завръща в Холивуд

Джони Деп и Пенелопе Круз ще си партнират отново в новия трилър "Day Drinker", режисиран от Марк Уеб. Филмът отбелязва първия холивудски проект на Деп след нашумелия съдебен процес с бившата му съпруга Амбър Хърд.

В този динамичен сюжет, персонажите на барман на круизен кораб и мистериозен клиент се заплитат в опасна мрежа от престъпления и неочаквани връзки, разкрива Lionsgate.

"Day Drinker" е първият голям американски филм за Деп, след като Хърд го обвини в домашно насилие през 2019г. След оспорван съдебен процес, завършил през 2022 г. с присъда в полза на Деп, Хърд постигна споразумение да му изплати 1 милион долара.

Круз, която през годините е работила с Деп във филми като "Карибски пирати: В непознати води" (2011 г.) и "Убийство в Ориент Експрес" (2017 г.), изрази своята подкрепа за него по време на делото.

Johnny Depp to Attempt a Major Hollywood Comeback in Day Drinker, His Fourth Movie with Penélope Cruz https://t.co/H8yxmkmX0h

През 2020 г. Круз подаде в съда показания в защита на Деп, като подчерта дългогодишното им приятелство и неговите доброта и талант. Двамата се появиха заедно на филмовия фестивал в Сан Себастиан, където Деп представи новия си филм "Моди" за италианския художник Амедео Модилиани, режисиран от самия него.

Сред скорошните проекти на Деп е и френският филм "Жана дю Бари", който дебютира на фестивала в Кан през 2023 г. В него Деп играе френския крал Луи XV.

Междувременно Хърд води по-спокоен живот в Мадрид заедно с 3-годишната си дъщеря Уна Пейдж.

Johnny Depp and Penélope Cruz are reteaming for 'Day Drinker,' a thriller that 'Amazing Spider-Man' helmer Marc Webb will direct for Lionsgate: https://t.co/RzbAZhSsQh pic.twitter.com/CqfAhoePya