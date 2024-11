Заваля сняг в пустинята на Саудитска Арабия (СНИМКИ+ВИДЕО)

Невиждано метеорологично събитие се случи в региона Ал-Джауф в Саудитска Арабия, където регистрираха първия си снеговалеж, с което сухият пустинен пейзаж се превърна в удивителна зимна картина. Това безпрецедентно явление следва интензивен дъжд и бури с градушка, които връхлетяха Кралството пред последните седмици.

Според Khaleej Times проливни дъждове и значителни градушки са обхванали части от региона, проправяйки пътя за хладен период от снеговалеж, който покри планинските райони. Снеговалежът бързо се пренесе под формата на снимки и видеа в социалните медии, като потребителите споделиха спиращи дъха снимки и видеоклипове на покрития със сняг пустинен пейзаж.

