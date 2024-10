Мария Бакалова: Не съм наричала Тръмп един от най-злобните хора

Мария Бакалова излезе с официална позиция по повод интервю в The Guardian, съобщават от българския екип на актрисата, предаде БТА.



Заглавието, което се появи в британската медия по повод на интервю, дадено от Бакалова, която играе ролята на Ивана Тръмп във филма „Стажантът“, е плод на въображението на журналиста Емин Санер и не отговарят на истината, се казва в позицията.



Екипът на Бакалова е предоставил запис на интервюто, от който става ясно, че тези думи са изречени за Рой Маркъс Кон, адвокат на Доналд Тръмп от времената, които лентата проследява. След направеното опровержение, от The Guardian са променили заглавието, а същото са направили и всички други медии на Острова.



Реалните думи на Мария Бакалова относно Тръмп и предстоящия филм са: „Това не е политически филм. Хората са многопластови създания“, се посочва още в позицията. Предоставен е и оригиналният цитат: „In the film, Trump (played by a toupeed Sebastian Stan) is ambitious but slightly awkward and in the shadow of his father. He is then mentored and moulded by nefarious lawyer Roy Cohn (played, typically magnificently, by Succession’s Jeremy Strong), whom Bakalova describes as “one of the most vicious people of our century”, както и превод на български: „Във филма, Тръмп (изигран от Себастиан Стан) е амбициозен, но леко непохватен и в сянката на баща си. След това, той е наставляван и шлифован от подлия адвокат Рой Кон (изигран великолепно от Джереми Стронг от Succession), когото Бакалова описва като „един от най-злите хора на нашия век“.



„Надяваме се, че това хвърля достатъчно светлина върху случая и в България. Това още веднъж показва, че журналистите и медиите носят голяма отговорност пред обществото и всеки цитат, факт или теза трябва да бъдат проверявани за достоверност“, се казва още в официалната позиция на Мария Бакалова.

Българската актриса Мария Бакалова часове наред разглеждала снимки на първата съпруга на Доналд Тръмп - Ивана, за да се подготви за кастинга за ролята във филма "Стажантът". Това разказва тя пред британския вестник, който публикува материал за нея по повод продукцията на режисьора Али Абаси. Филмът вече е по кината в Северна Америка, а във Великобритания излиза на 18 октомври. В България засега е предвидена прожекция на 24 ноември, в рамките на "Киномания".

Действието на филма се развива през 70-те и 80-те години на миналия век и Бакалова часове разглеждала снимки на Ивана от този период. "Много грим, много прически", разказва тя. През смях Мария Бакалова си спомня как е експериментирала с прическа, наподобяваща гъба, и "тежка очна линия с много пудра", въпреки че не е имала гардероб в стила на Ивана. Според българката, която е на 28 години, нейното поколение "носи много торбести дрехи" и избрала най-прилепналия тоалет в своя гардероб.

Срещнала се с режисьора Али Абаси в Ню Йорк по средата на деня, като се чувствала малко като клоун в опита си да изглежда като Ивана. По това време снимала друга продукция. Двамата разговаряли няколко часа "за хората от посткомунистически страни - защото (Ивана) е от Чехословакия, а аз съм родена и израснала в България, което оформя вътрешния ти свят, мислите ти. Говорихме много за приликите в нашите истории", разказва Бакалова пред в. "Гардиън".

Ивана е била състезателка по ски, като в края на 60-те години на миналия век е включена в националния отбор за юноши, което ѝ позволило да се състезава извън комунистическа Чехословакия. В средата на 90-те години, когато Бакалова е родена, България вече не е социалистическа република, но за повечето хора пътуванията извън страната все още са рядкост, отбелязва "Гардиън". Като дете Бакалова, която се е изявявала като певица, пътува на конкурси из цяла Европа. Това ѝ отворило очите и вдъхнало чувство за независимост.

Ролята на Ивана е най-значимата за Мария Бакалова след големия ѝ пробив във филма "Борат 2", подигравателното продължение на Саша Барон Коен от 2020 г. за казахстанския репортер Борат Сагдиев, отбелязва в. "Гардиън". Тя е в образа на дъщерята на Борат, Тутар - изпълнение, което е толкова брилянтно, че ѝ носи номинация за награда "Оскар".

Въпреки този ранен успех, Бакалова казва, че агентите ѝ са я предупредили да не се надява на ролята на Ивана - за нея кандидатствали и по-изявени американски актриси. "Това, което мисля, че е важно, е, че (Абаси) даде шанс на източноевропейка да се състезава", казва тя. "Да получи възможност, а не просто да играе проститутка, луд руски учен, или мафиот, или някой, който е на заден план с няколко реплики". Минали шест месеца, преди да разбере, че е получила ролята, а след това екипът се сблъскал с доста трудности при реализацията на проекта.

Пред в. "Гардиън" Бакалова казва, че искала да работи с Абаси - тя е голям почитател на работата му. По думите ѝ тя искала да участва в неговото „гмуркане в недрата на американската империя". Колкото повече проучва първата съпруга на Тръмп и майка на три от децата му, толкова повече се очаровала от това колко много е постигнала Ивана сама.

"Тя е искала да бъде партньор на Доналд", казва Бакалова. На Ивана се приписва заслугата за популяризирането на двойката през 80-те години. Участвала в управлението на част от бизнеса му и е ръководила нюйоркския хотел "Плаза". "Мисля, че тя е била причината той да постигне толкова много в началото, защото беше много умна, много амбициозна", смята българската актриса.

Във филма балансът на силите между Ивана и Доналд е в нейна полза в началото на връзката им.

‘One of the most vicious people of our century’: Maria Bakalova on Donald Trump – and playing Ivana in The Apprentice https://t.co/VqXyNaLLqP — Guardian US (@GuardianUS) October 14, 2024

Според Бакалова няма значение дали филмът "очовечава" Тръмп (според рецензиите му липсва острота), отбелязва в. "Гардиън". „Когато се задълбочиш в едно човешко същество, винаги има добри и лоши страни, винаги има решения, които вземаш въз основа на обстоятелствата, хората, с които се обграждаш, променят гледната ти точка... Мисля, че трябва да се отдръпнем от идеята да демонизираме хората или да създаваме идоли, защото хората са сложни".

Продължението на филма "Борат" беше пуснато по-малко от две седмици преди изборите в САЩ през 2020 г., припомня "Гардиън". "Стажантът" също излиза преди изборите.

Дали целта му е да окаже някакво влияние? Не, казва Бакалова. Тя отбелязва, че филмът е подготвян твърде дълго, за да има някакво умишлено подбиране на времето. "Това не е политически филм, това не е хейт", казва тя.

В материала си "Гардиън" разказва също за пътя на Мария Бакалова от Бургас до Холивуд, предава БТА.