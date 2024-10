Kолекция от бижута, принадлежали на цар Фердинанд отиват на търг (СНИМКА)

В рамките на разпродажбата на кралски и благороднически бижута в Женева следващия месец Sotheby's ще продаде на търг колекция от бижута, принадлежали някога на Фердинанд I, първия цар на съвременна България.

„Царско съкровище: Фердинанд Български (1861-1948)“ ще включва 114 лота, които обхващат един век и са били част от историята на семейството на цар Фердинанд Сакскобургготски, предаде репортер БГНЕС.

Over 100 Jewels from the collection of Tsar Ferdinand of Bulgaria are going on Auction at Sotheby’s in Geneva next month!



Several Jewels from the Bulgarian Royal Collection were sold at Auction at Sothebys last year. https://t.co/sJGeITBwoJ