Последните мигове от живота на Лиъм Пейн

Точните обстоятелства на смъртта му все още не са установени, но вече можем да очертаем хронологията на последните мигове на бившата звезда на One Direction.

Бившият член на One Direction Лиъм Пейн почина на 16 октомври, след като падна от третия етаж на хотел в Аржентина. Няколко часа преди инцидента 31-годишният мъж бил много активен в социалните мрежи...

Какво се случи в сряда, 16 октомври, в хотел CasaSur в Буенос Айрес? В 22,11 ч. Лиъм Пейн беше обявен за трагично загинал от аржентинската полиция. Точните обстоятелства на смъртта му все още не са установени, но вече можем да очертаем хронологията на последните мигове на бившата звезда на One Direction. Докато той е бил на почивка в това заведение в аржентинската столица, в полицията е постъпило обаждане от хотела, в което се съобщава за „агресивен мъж, който може да е бил под въздействието на наркотици или алкохол“.

Според „Си Ен Ен“, която се позовава на местния си филиал Todo Noticias, е имало съобщения за „клиент, който е под въздействието на наркотици и алкохол“. „Той унищожава всичко. Разрушава цялата стая“. След това служителят помолил спешно да бъде изпратен някой, тъй като персоналът не знаел „дали животът на клиента е в опасност“. Съобщава се също, че служителите на хотела не са могли да влязат в стаята, в която той е бил отседнал „от два или три дни“. Според съобщения в местните медии Лиъм Пейн също е бил видян „да се държи хаотично във фоайето на хотела и да разбива лаптопа си“, след което „се е наложило да бъде отведен обратно в стаята си“, пише още БГНЕС.

В изявление на полицията се казва: „Лиъм Джеймс Пейн, автор на песни, китарист и бивш член на One Direction, почина днес, след като падна от третия етаж на хотел в Палермо“.

Алберто Кресченти, директор на службата за спешна медицинска помощ, заяви пред местната медия Clarin: „Проверихме самоличността му, като използвахме паспорта, който имаше“, след което добави: „Екипът видя, че той очевидно има фрактура в основата на черепа“.

Час преди да се обяви смъртта му, Лиъм Пейн публикува в социалните мрежи както обикновено, без да дава никаква индикация за предстоящата катастрофа. В акаунта си в Snapchat певецът беше споделил снимки от престоя си в Буенос Айрес с приятелката си Кейт Касиди: „Красив ден в Аржентина“. Той се е появил на масата за закуска, изглеждайки отпуснат и щастлив, докато закачливо е викал на приятелката си, че е оставила шапка на масата. Последното му „стори“ показа как Лиъм Пейн се снима в огледало, позирайки заедно с приятелката си, като и двамата са облечени в бански костюми. Оттогава тези публикации са изтрити.

this is absolutely so insane bc wym liam payne was just posting on his snapchat story only an hour ago?? pic.twitter.com/xrwNT999MA

Пристигналият на място медицински екип го обявява за мъртъв след сигнал от местната полиция. Началникът на спешна помощ Алберто Крешенти заяви, че певецът е имал „много сериозни наранявания след падането“. Лекарят добави, че „няма възможност за реанимация“ след падането на Пейн от 13 или 14 метра. Местната полиция и ръководителят на службата за спешна помощ отказаха да отговорят на въпроси относно обстоятелствата на инцидента. Започнало е разследване, което ще потвърди или разсее слуховете, че певецът може да е бил под въздействието на наркотици в хотелската си стая преди инцидента.

BREAKING:



Come quickly, a guest is breaking up his room and we can’t get in



The emergency call made from the manager at the hotel where Liam Payne was staying at has been released



We've translated it into English for you



Tune into @SkyNews for more updates#KayBurley SS pic.twitter.com/uNrwc34zsE