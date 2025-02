Приятелка на Лиъм Пейн разкри защо си е тръгнала от Аржентина няколко дни преди смъртта му (ВИДЕО)

Приятелката на Лиам Пейн, Кейт Касиди, проговори за първи път след трагичната смърт на певеца от One Direction, разкривайки своята болка и вината, която я преследва заради това, че го е оставила сам в хотел в Аржентина малко преди фаталния му инцидент.

Кейт, която е на 25 години, отхвърли жестоките обвинения, че е изоставила Лиам, и обясни, че се е върнала по-рано в дома им във Флорида, за да се погрижи за тяхното куче Нала. „Имах отговорност,“ сподели тя пред The Sun. „Трябваше да се грижа за кучето ни, а никога не съм предполагала, че нещо подобно може да се случи.“

Лиам Пейн почина през октомври миналата година след падане от балкона на третия етаж на хотелската си стая в Буенос Айрес, Аржентина. Той беше на 31 години и се намираше там, за да гледа концерт на своя бивш колега от One Direction Найл Хоран.

