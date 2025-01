Ще се съберат ли One Direction в памет на Лиъм Пейн?

Легендарната група One Direction е в преговори за първото си събиране на сцена след разпадането си през 2016 г. Това се случва в момент, когато Лиъм Пейн ще бъде удостоен с посмъртна награда на тазгодишните награди BRIT.

Светът беше потресен от трагичната смърт на Лиъм на 16 октомври 2024 г. Певецът загина едва на 31-годишна възраст, след като падна от третия етаж на хотела CasaSur Palermo в Буенос Айрес, Аржентина. Аутопсията потвърди, че Пейн е починал мигновено от "множество травматични наранявания", водещи до "вътрешни и външни кръвоизливи."

Според различни източници организаторите на наградите BRIT планират да почетат паметта на Лиъм, който оставя след себе си седемгодишния си син Беър, роден от връзката му с бившата съдия от X Factor, Шерил Коул.

Спекулациите около потенциалното събиране на останалите членове на One Direction – Зейн Малик, Хари Стайлс, Луис Томлинсън и Найл Хоран – набират скорост, като вътрешен източник споделя пред The Sun: „Трибютът към Лиъм на тазгодишните награди предизвика истински фурор и слухове, че останалите членове на групата могат най-накрая да се съберат отново на сцената. Това би бил напълно подходящ начин да се почете паметта на Лиъм и вече се обсъжда как да се направи този момент незабравим.”

Източникът допълва, че членовете на One Direction няма да бъдат сами в оказването на почит към Лиъм, като се обсъжда възможността други артисти да се присъединят към тях. Групата, създадена в телевизионното шоу X Factor през 2010 г., е печелила общо седем награди BRIT, припомня Mirror.

Член на екипа на наградите разкрива, че Лиъм е "обичал" това събитие и че неговото присъствие ще остане завинаги част от историята на шоуто. „Процесът е все още в начален етап и детайлите тепърва се уточняват. Официалните покани към останалите членове на групата ще бъдат изпратени в следващите седмици. Очаква се почетното изпълнение да включва смесица от изпълнения, емоционални фотомонтажи и видео кадри, както и жив оркестър.”

В знак на почит към Лиъм, кеят Clevedon Pier наскоро постави възпоменателна плоча в негова чест. Именно там, на 25 март 2014 г., групата засне части от музикалния видеоклип към песента "You and I".

В официалния си профил в X (бившият Twitter), администрацията на кея сподели снимка на новата плоча, която е разположена до оригиналната, отбелязваща присъствието на групата. Надписът гласи: „В памет на Лиъм Пейн – One Direction. 29.08.1993 – 16.10.2024.” Плочата включва и трогателен цитат от песента Walking in the Wind: „Ако си изгубен, просто потърси мен – ще ме намериш в региона на летните звезди.”

Очаква се официално потвърждение на участието на One Direction на наградите BRIT в близките седмици, като феновете по цял свят с нетърпение очакват потенциалното събиране на любимата си група.