Джейн Фонда ще бъде удостоена с наградата за цялостно творчество на американската Гилдия на актьорите

Актрисата и активистка Джейн Фонда ще прибави към многобройните си отличия и наградата за цялостно творчество на американската Гилдия на актьорите, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

От професионалната организацията съобщиха, че Фонда ще получи почетния приз по време на раздаването на годишните ѝ награди през февруари.



Актрисата каза в изявление, че приема оказаната ѝ чест със смирение и че е "дълбоко поласкана". "Работя в тази индустрия почти през целия си живот и няма по-голяма чест от тази, която ти оказват твоите колеги", сподели 86-годишната Джейн Фонда.

За своите повече от шест десетилетия в бизнеса тя е спечелила два награди "Оскар" - за "Клут" и "Завръщане у дома", две БАФТА, една "Еми" и седем отличия "Златен глобус".

Actor ✅ Philanthropist ✅ Activist ✅ Badass ✅ SAG Life Achievement Award Honoree ✅ We’re honored to announce @janefonda as the 60th SAG Life Achievement Award Honoree for her extraordinary career and fearless advocacy. The SAG Awards will stream live on @netflix on Sunday,… pic.twitter.com/p9EG0CYnrM

С активистки дух, датиращ още от антивоенните протести през 60-те и 70-те години на миналия век, Джейн Фонда използва платформата си, за да се застъпва за равенството между половете, гражданските права и проблемите на околната среда.

Миналата година актрисата прекара 85-ия си рожден ден, събирайки 1 милион долара за организация с нестопанска цел в Джорджия, чиято цел е да обучава деца в училищна възраст да вземат здравословни решения.

Президентката на актьорската гилдия Фран Дрешър нарече Фонда "новатор".

