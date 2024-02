85-годишната Джейн Фонда призна, че иска 20-годишен любовник

85-годишната холивудска звезда Джейн Фонда призна, че иска да има млад любовник, пише Daily Express.

„Срам ме е да го кажа, но ако имах любовник, той щеше да е на 20 години. Защото не харесвам старата кожа“, каза актрисата на снимачната площадка на сериал с комика Хедър Макмехан.

Фонда също не изключи, че отново ще срещне любовта си.

Jane Fonda, 85, 'ashamed' to admit she wants '20-year-old lover' in shocking confession#JaneFonda #Hollywood https://t.co/wKI3xda53L pic.twitter.com/DG8SKxEp7U