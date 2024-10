Дженифър Лорънс очаква второ дете

Носителката на „Оскар“ Дженифър Лорънс е бременна с второто си дете, съобщи ЮПИ, предава БТА.

Списание „Вог“ сподели щастливата новина в неделя, позовавайки се на потвърждение от агента на Лорънс, но не разкри пола на бебето и очакваната дата на раждане. „Поздравления Дженифър Лорънс! Носителката на „Оскар“ ще посрещне второто си дете от съпруга си Кук Марони“, публикува списанието в Инстаграм.

