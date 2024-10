Бившата на Лиъм Пейн разкри последното съобщение, което е получила от него

Бившата приятелка на Лиъм Пейн Даниел Пийзър разкри последното съобщение, което покойният певец ѝ е изпратил преди неговия смърт.

36-годишната Пийзър сподели дълго съобщение в Instagram в неделя, 20 октомври, в което разсъждава за времето им заедно като двойка, както и за мило съобщение, което Пейн ѝ изпратил за семейството ѝ.

"Получаването на съобщение от теб преди няколко седмици, в което изразяваш щастието си от любовта, която открих със Сони и Миа, е нещо, което ще ценя завинаги“, написа тя, визирайки партньора си Сони Джей и дъщеря им Миа.

Пейн — който почина на 31 години, след като падна от балкон на хотел в Буенос Айрес на 16 октомври — и Пийзър се запознават, когато той участва в The X Factor и тя е резервна танцьорка в шоуто през 2010 г. Двойката продължи да излиза повече от две години.

View this post on Instagram

На друго място в съобщението си Пийзър пише за Пейн, „Неговата най-важна роля и нещо, с което най-много се гордееше от всичките си монументални успехи, беше, че е баща.“

„Мисълта, че сега има дете, което расте без един от родителите си, е сърцераздирателна и несправедлива," — продължи тя. "За сина на Лиъм, Беър, както и за неговите родители и сестри, моята любов, мисли и сила са към вас. Размерът на тази загуба е неразбираем и аз ще продължа да ви подкрепям по какъвто и да е начин."

След това Пийзър сподели изявление, адресирано директно до Пейн, в което използва инициалите му „LJP“ и написа, че смъртта му „все още не се чувства реална“.

„Въпреки че бях наясно с борбите ти през годините, се надявах и се молех този ден никога да не дойде. Но сега всички сме изправени пред реалността да живеем живот без твоето присъствие", каза танцьорката.

"Обичайно е в моменти като този хората да казват "Надявам се, че той знаеше колко много ме е грижа за него'" но знам, че знаеше как се чувствах, в едно нещо бяхме наистина добри - да бъдем брутално честни с чувствата си един към друг, независимо дали другият искаше да го чуе или не."

Според Пийзър, въпреки че е наричала Пейн своя „любим човек в целия свят“, тя признава, че често са имали различия по време на връзката им.

„Ти също така можеше да ме вбесиш толкова много и вероятно понякога също съм те дразнела адски много“, каза тя.

„Това беше нещо, което се научихме да приемаме един от друг в продължение на 14 години, можехме да не сме съгласни за толкова много неща, но въпреки това да се грижим един за друг във времена на нужда и да се смеем на нашите несъгласия и дребнаво поведение 10 минути по-късно", добави Пийзър.

„Връзката ни може да е приключила през 2013 г., но това изглеждаше само началото на нашата история“, каза Пийзър след това. "Нещата, през които преминахме и преживяхме оттогава до миналата година, могат да бъдат описани като уникални за някои и неразбрани от други, но мисля, че дълбоко в себе си винаги сме знаели, че ще имаме някаква връзка завинаги, без значение къде ни отведе индивидуалният ни живот."

"Иска ми се да знаеш, че винаги си бил повече от достатъчен за този свят, без да се налага да търсиш роля, която да играеш само за да угодиш на другите.", продължи тя.

Пийзър също благодари на Пейн, че "ме научи колко е важно да поставям граници и че винаги трябва да защитавам сърцето си."

„Съжалявам, че твоята история не завърши по различен начин, и съжалявам, че никога не успя да споделиш повече от магията си със света“, завърши тя прочувственото писмо, подписвайки го: „Почивай в мир, приятелю мой.“

Пийзър публикува по-рано кратка почит към покойния певец в събота, 19 октомври.

“През последните няколко дни се опитвах да осъзная новината за смъртта на Лиъм,” написа тя в своите истории в Instagram. “Благодарим на всеки, който отдели време да изпрати съболезнования и да предложи подкрепа си … това е помага повече, отколкото предполагате.”

Liam’s ex-girlfriend, Danielle Peazer, has shared this on her Instagram story. 💔🕊️ pic.twitter.com/TPqAv454LC