Дж. К. Роулинг два пъти отказала място в британската Камара на лордовете

Писателката Дж. К. Роулинг разкри, че два пъти е отхвърлила предложение да бъде номинирана за член на британската Камара на лордовете, както че ще откаже и трета, съобщи Би Би Си, права БТА.

Авторката на поредицата за Хари Потър каза това, след като кандидатката за лидер на британската Консервативна партия Кеми Бейдънок обяви, че би дала титла на Роулинг за позицията ѝ за половете, която според критици е трансфобия.

В публикация в социалната мрежа "Екс" Роулинг отбеляза, че е получавала подобни предложения два пъти - по веднъж от Лейбъристката партия и от Консервативната партия, и добавя, че не би приела, ако ѝ бъде предложено и за трети път.

JK Rowling turned down House of Lords peerage twice https://t.co/HH7ZemxM7z