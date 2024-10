Рядък екземпляр на "Малкият принц" се продава за 1.25 млн. долара

Рядък машинописен екземпляр на книгата "Малкият принц" на Антоан дьо Сент-Екзюпери, който съдържа значителни ръкописни корекции от френския автор и е описан от търговците на книги като "литературно съкровище", скоро ще бъде продаден, като първоначалната цена е 1,25 милиона щатски долара, предадоха Ройтерс и АФП, цитирани от БТА.

Кандидат за най-превежданата книга в света извън религиозни текстове, разказът за дете, което пътува от планета до планета, натрупвайки мъдрост, е публикуван през 1943 г. в разгара на Втората световна война.

С износена черна корица, машинописният екземпляр на френски език на "Малкият принц" е създаден в Ню Йорк, където авторът живее в изгнание заради нацистката окупация на Франция. Антоан дьо Сент-Екзюпери подготвя изданието точно преди да влезе във френски военновъздушни сили, отбелязва Ройтерс.

Другите две от трите съществуващи известни копия са в Националната библиотека на Франция и в Центъра "Хари Рансъм" в Тексас, отбелязва Ройтерс.

Смята се, че в това машинописно копие за първи път фигурира един от най-известните редове в книгата: "Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите".

Търговците на редки книги жадуват за издания, които достигат до същността на творческия процес на автора, особено при произведения като "Малкият принц", каза Сами Джей от Peter Harrington Rare Books, продавач на книгата.

