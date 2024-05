Къща в Ню Йорк, принадлежала на Франк Синатра, се продава за 4,5 млн. долара (СНИМКА)

Къща в Ню Йорк, принадлежала на Франк Синатра, е обявена за продажба за първи път от половин век. Първоначалната цена е 4,5 млн. долара, съобщава в. New York Post, предава NOVA.

