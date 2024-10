Туристическа компания предлага обяд с кучето, изкачило една от пирамидите в Гиза

Историята на кучето, което се изкачи на втората по големина пирамида в Гиза - на фараона Хефрен, продължава да очарова и забавлява хора по целия свят, пише онлайн изданието “Иджипт индипендънт”, предава БТА.

След като турист предложи 2000 долара, за да купи станалото знаменитост животно, а друг - да плати 500 долара за селфи с него, базирана в Съединените щати компания реши да се възползва от популярността му за маркетингови цели.

Компанията включи в петдневна туристическа програма в Египет обяд с кучето. Управителят на фирмата Мохамед Ал Шербини е силно впечатлен от съвпадението на изкачването на пирамидата с пробното отваряне на Големия египетски музей, който се намира в съседство. По думите му в САЩ случката е предизвикала интерес към посещение на страната на фараоните и историческите ѝ паметници.

A man flying high above Egypt's Great Pyramid of Giza in a powered paraglider spotted something unexpected on top of the ancient landmark: a dog.



It wasn't immediately clear how the dog got up there — or if it got down.https://t.co/csRLWeCFkH pic.twitter.com/xyOW3vm2MH