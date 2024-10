Жизел Бюндхен е бременна от новия си приятел

Жизел Бюндхен е бременна!

44-годишният модел и 37-годишният ѝ приятел Хоаким Валенте очакват първото си бебе заедно, третото за Бюндхен, потвърди източник, близък до нея, пред PEOPLE.

„Жизел и Хоаким са щастливи за тази нова глава в живота си и очакват с нетърпение да създадат спокойна и любяща среда за цялото семейство," каза източникът в изявление.

Бюндхен се среща с инструктора по джиу-джицу от юни 2023 г. Бебето им ще се присъедини към сина на Бюндхен Бенджамин Рейн, който е на 14 години, 11-годишната ѝ дъщеря Вивиан Лейк, които тя споделя с бившия си съпруг Том Брейди.

