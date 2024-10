"Боли повече от раждане": Адел страда от ушна инфекция

Адел е имала ушна инфекция и твърди, че болката е по-голяма от раждането.

36-годишната певица е към края на резиденцията си „Уикенди с Адел“ в града на греха. На 26 октомври вечерта разкри пред публиката, че е била повалена от „доста мрачна“ инфекция. Според нея болката е била „по-лоша“, отколкото при раждане.

„Имам ушна инфекция, което е доста мрачно. Никога не съм имала такава преди. Това е най-болезненото нещо, което някога ми се е случвало. По-лошо е от раждането. Това е рядка водна бактерия. Много е трудно да се лекува“, разказа Адел на сцената по време на концерта си в Лас Вегас, предава БГНЕС.

Певицата е започнала курс с антибиотици за лечение на заболяването, но първоначално са ѝ предписали грешните за няколко дни и тя е искала да си отреже ухото заради болката.

Adele left temporarily deaf from severe infection that hurt 'worse than childbirth' https://t.co/kYAaZHVqCe pic.twitter.com/Z5OIm3ggQy