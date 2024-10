Учени откриха вкаменелост на голяма попова лъжичка, живяла преди повече от 160 млн. години (СНИМКА)

Учени откриха най-старата вкаменелост на голяма попова лъжичка, която е живяла преди повече от 160 милиона години, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Този фосил, намерен в Аржентина, превъзхожда предишния древен рекордьор с около 20 милиона години.

"Това е не само най-старата известна попова лъжичка, но и най-добре запазената", казва авторът на изследването Мариана Чуливер, биолог от университета "Маймонидес" в Буенос Айрес.

Изследователите знаят, че жабите са скачали още преди 217 милиона години. Но как точно и кога са еволюирали, за да започнат да се развиват като попови лъжички, остава неясно.

Новото откритие внася известна яснота в тази хронология, отбелязват експертите. Дълга около 16 см, поповата лъжичка е по-млада версия на изчезнала гигантска жаба.

