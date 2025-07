Vogue разбуни духовете в модата: Включи AI модел на страниците си (СНИМКИ)

Августовският брой на Vogue предизвика широк обществен отзвук онлайн, не само заради корицата с Ан Хатауей. В страниците на списанието бе публикувана реклама с модел, който изглежда като продукт на модна фантазия – и както често се случва, когато нещо е прекалено съвършено, то обикновено не е реално.

Рекламата на марката Guess представя модел, генериран от Серафин Валора чрез изкуствен интелект, което предизвика остри реакции в социалните мрежи и обвинения за подкопаване на креативността и възможностите за реални модели в модната индустрия.

Vogue’s August issue has begun to use “AI models” instead of human models for some of their photoshoots.



pic.twitter.com/zjcwe4hNr3 — Pop Crave (@PopCrave) July 24, 2025

Това не е първият случай, в който модел, създаден с помощта на изкуствен интелект, се появява във Vogue – португалското издание на списанието от юни 2024 г. включваше изцяло AI-генериран модел на корицата си. Използването на AI за обработка на изображения също не е новост – например майският брой на Vogue Италия през 2023 г. използва изкуствен интелект за създаване на фон върху корицата с Бела Хадид.

It’s surprising how often people still confuse an ad campaign with a fashion editorial. GUESS paid for those pages.



Also worth noting: AI isn’t exactly new to this magazine. Some Vogue editions have already published covers with AI before. https://t.co/LbboUM7mJo pic.twitter.com/tx0IzcSeZA — 𝕽𝕺𝖀𝕰𝕹 (@whtrwrds) July 25, 2025

Въпреки че американското издание на Vogue не е използвало AI модел за корица или редакционен материал, то е одобрило реклама, генерирана от изкуствен интелект, което за мнозина е проблематично.

Моделът в рекламата се отличава с безупречна кожа, симетрични черти и идеални пропорции, които биха предизвикали интерес към режима ѝ на тренировки – всичко това създава усещане за съвършенство, което веднага бе забелязано от публиката.

Рекламата на Guess, която се простира на цели две страници, използва изцяло AI-генериран модел, като в горния ляв ъгъл, с много ситен шрифт, е добавен надписът: „Produced by Seraphinne Vallora on AI“.

Vogue is getting roasted for running Guess ads featuring AI-generated models in the magazine’s August issue.



The ads do put in fine print that its AI-generated by a startup called Seraphinne Vallora.



Guess says it’s not replacing real-life models but using AI for inventory it… pic.twitter.com/lOXTx9RUk0 — Bearly AI (@bearlyai) July 26, 2025

Реакциите в модните среди и онлайн пространството са остри поради факта, че такава реклама е била допусната на страниците на Vogue – издание, смятано за върха на модната журналистика. Решението да се публикува AI-генерирана реклама се разглежда като послание към цялата индустрия, че използването на изкуствен интелект във високата мода е приемливо.

Сред част от аудиторията възникна и объркване, като някои смятат, че самият Vogue е използвал AI модел за корична фотосесия, докато всъщност става въпрос за рекламно съдържание.

Независимо от това, фактът, че рекламата присъства в изданието, поставя въпроса дали дори най-големите модни институции вече са склонни да заменят хората с изкуствен интелект.

Does this woman look real to you?



Well she’s actually an AI model who featured in Guess advert in Vogue this month. What does this mean for beauty standards? https://t.co/TXBY6ly49L pic.twitter.com/QxzgwUYZMM — Yasmin Rufo (@YasminRufo) July 27, 2025

В публичното пространство се дискутира дали това е естествена еволюция и адаптация към новите времена или тревожен сигнал за загуба на човешкия елемент в модата. Мнозина смятат, че модата винаги е била нещо повече от красива визия – тя е история, идентичност, бунт и разказ, а тези качества не могат да бъдат възпроизведени от алгоритъм.

В крайна сметка мнозина се обединяват около заключението, че използването на изкуствен интелект в Vogue се възприема като сериозен проблем от мнозина.

Въпреки че става дума само за реклама на Guess, дебатът е показателен за по-широка тенденция. Ако дори едно рекламно каре в модно списание предизвиква такава реакция, това може да е индикация за промяна, която тепърва предстои. За мнозина този процес изглежда неизбежен и повдига въпроси за бъдещето на креативните индустрии, които традиционно разчитат на човешкия талант и иновация.