Дженифър Лопес избегна въпрос за Бен Афлек, след като той я нарече "впечатляваща" (ВИДЕО)

По време на премиерата на филма им "Неудържим" в Обединеното кралство Дженифър Лопес избегна въпрос за Бен Афлек, а видеото от случката предизвика любопитни реакции онлайн. Във видеото репортер от Entertainment Tonight попита актрисата как се чувства по отношение на това, че бившият ѝ партньор продуцира във филма и работи до него. Дженифър се усмихна, преди да отговори: "Бих описала всички актьори и всички зад кулисите като "грандиозни и прекрасни", без да посочва конкретно Бен.

Разделената двойка работеше заедно по "Неудържим", а Джей Ло играе поддържаща роля във филма.

Много хора похвалиха певицата и актрисата за нейния отговор. Според някои нейният отговор е бил равен на "Не го познавам."

Jennifer Lopez was asked about Ben Affleck’s Producing & this was her response 👏🏻 pic.twitter.com/aYhzPR4PAt