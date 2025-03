Джеф Безос и Лорън Санчес вдигат сватба това лято

Основателят на Amazon и един от най-богатите хора в света, Джеф Безос, и годеницата му Лорън Санчес най-после финализират плановете за своята сватба. Според близък до двойката източник, събитието е „на 100% сигурно“ и ще се състои това лято, малко повече от две години след като Безос подари на Санчес внушителен розов диамантен пръстен, чиято стойност се изчислява на над 2,5 милиона долара, пише DailyMail.

Джеф Безос и Лорън Санчес вдигнаха шумно годежно парти на свръхлуксозната си яхта Koru през лятото, на което присъстваха известни гости като технологичния милиардер Бил Гейтс, Леонардо ди Каприо и риалити импресариото Крис Дженър. Оттогава се носят слухове, че сватбата им ще бъде „зимна приказка“ в Аспен на 28 декември, но датата отмина, без да има венчавка.

Lauren Sanchez and Jeff Bezos set the date for wedding of the CENTURY... as insiders reveal plans for her dress, the elite guest list and a jaw-dropping location https://t.co/wjbrpTut09