Продава се музикалният каталог на Notorious B.I.G. за 100 милиона долара

Името, музиката и лика на покойната хип-хоп легенда Notorious B.I.G. съвсем скоро може да се озоват при нов собственик, научи The Hollywood Reporter. Според множество източници, правата за издаване на каталога на бруклинската икона са обект на преговори за около 100 милиона долара, като мастър правата (правата върху действителните звукозаписи) се оценяват на още 30-50 милиона долара. В сделката са включени и права на публичност, свързани с името на изпълнителя (Кристофър Уолъс, известен също като Biggie Smalls и Biggie), неговия образ, глас и други характеристики (като например емблематични фрази и стихове). Мастър правата включват самите записи, докато издателските права обхващат авторството и композицията на парчетата.

По първоначална информация сделката ще обхваща 50% от издателските и мастър правата, заедно с правата на публичност. Цената не е напълно разкрита, но източници твърдят, че е в осемцифрения диапазон, а не деветцифрен. Ако всичко се финализира в идните седмици, Notorious B.I.G. ще се присъедини към впечатляващия списък от легенди на Primary Wave, където вече са имена като Боб Марли, Уитни Хюстън, Стиви Никс и Лутър Вандрос. Последният оглави новините със своя документален филм Luther: Never Too Much (продуциран от Sony Music Vision), отличен с две награди NAACP Image Awards, включително за най-добър документален филм.

Двама ключови души управляват имуществото на Notorious B.I.G. след смъртта му през 1997 г. — Марк Питс и Уейн Бароу, съоснователи на ByStorm Entertainment, които се запознават с бъдещата рап суперзвезда в лейбъла Bad Boy Records. В сделката от страна на Primary Wave пък участват основателят на компанията Лари Местел и съдружникът му Стив Грийнър, с опит в управлението на таланти като Бърни Мак и Фантазия, и подпечатал договорите с името на Вандрос.

Любопитна подробност е, че майката на Notorious B.I.G., Волетa Уолъс, почина преди броени дни на 78-годишна възраст, което придава известна загадъчност на момента, в който се сключва потенциалната сделка.

Представители на Primary Wave и наследството на Notorious B.I.G. все още не са коментирали официално.

Големият пазар за музикални каталози

Primary Wave е основана през 2006 г. от опитния музикален мениджър Лари Местел като независима издателска и мениджмънт компания. Основен акцент в бизнеса им са стратегическите партньорства със знакови изпълнители и техните наследници — тенденция, която набира все по-голяма скорост на пазара на каталози. През последното десетилетие се наблюдава рязко нарастване на стойността на издателските и мастър правата, като имена като Брус Спрингстийн, Куийн, Боб Дилън, Тина Търнър и Пинк Флойд продадоха значителни дялове от каталоговете си за стотици милиони долари. Някои анализатори дори очакват, че стойността на този сегмент може да надхвърли 10 милиарда долара до 2030 г.

Notorious B.I.G.: Легендата на хип-хопа

Считан за един от най-великите рапъри на всички времена, Notorious B.I.G. (истинско име Кристофър Джордж Латур Уолъс) остави незабравима следа в музиката. Роден и израснал в Бедфорд-Стайвесант, Бруклин, той успя да пресъздаде в песните си сложните реалности на своя живот — бедност, семейни отговорности и стремеж към нещо по-добро. Подкрепян от Шон „Пи Диди“ Комбс и лейбъла Bad Boy Records, Biggie издава през 1994 г. емблематичния си дебют Ready to Die, който очарова публиката с класики като “Juicy,” “Big Poppa,” “One More Chance,” но и с по-тежки парчета като “Warning,” “Gimme the Loot” и “Who Shot Ya.” Уникалният му баритон, съчетан с виртуозна лирика, го позиционира на върха на хип-хопа, а Life After Death (1997), издаден посмъртно, утвърди още повече статута му на икона.

Характерният му стил на разказвач, пресъздаващ градската реалност, докосна поколения почитатели и вдъхнови цяла плеяда млади рапъри. За съжаление, в разгара на славата си, Biggie е застрелян в Лос Анджелис на 9 март 1997 г., едва на 24 години. Случаят разтърси музикалния свят и остави незапълнима празнина. Историята му е разказана в няколко филма и документални продукции, сред които Notorious (2009), Biggie & Tupac, Biggie: I Got A Story to Tell и The Notorious B.I.G.: Bigger Than Life.

След смъртта му, майка му Волета Уолъс се зае да пази и развива името и творчеството на сина си, подкрепяйки редица проекти, мерчандайз инициативи и дори откривайки улица в Бруклин, кръстена на Биги (Christopher ‘Notorious B.I.G.’ Wallace Way през 2019 г.). Тя бе и изпълнителен продуцент на биографичния филм Notorious. Години по-късно, през 2020 г., Biggie бе включен в Рок енд рол Залата на славата, където Волета, заедно с дъщеря му Тиана и сина му Си Джей, приеха приза от негово име.

Дори десетилетия след убийството му, каталогът на Notorious B.I.G. продължава да носи печалби и да вълнува фенове и колекционери. Неговата музика е жива и днес с същата сила, с която завладяваше рап сцената през 90-те години. Ако сделката с Primary Wave бъде финализирана, тя ще отвори нова глава в историята на един от най-влиятелните хип-хоп каталози, давайки шанс на бъдещите поколения да преоткрият култовото творчество на Notorious B.I.G. и да оценят неподражаемия му принос към музиката.