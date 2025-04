Джон Сина е бил диагностициран с рак на кожата

Холивудската звезда и кеч легенда Джон Сина проговори открито за битката си с рака на кожата, след като претърпява две операции за отстраняване на злокачествени образувания. Повод за признанието му е стартирането на нова кампания в партньорство с козметичния гигант Neutrogena, чиято цел е да насърчи използването на слънцезащитни продукти и да повиши информираността за рисковете от излагането на слънце без защита.

На 47 години, Сина преживява нов подем в кариерата си в WWE, преследвайки рекордна 17-а световна титла в последната си активна година като кечист. Извън арената обаче, актьорът от "Миротвореца" за първи път разкрива сериозни здравословни предизвикателства, които са го променили дълбоко.

„Израснах в малко градче близо до Нюбърипорт и Салсбъри Бийч. Едни от първите ми летни спомени са от малки карнавали и разходки по плажа,“ споделя Сина пред People.

„Майка ми Карол отгледа пет момчета. Беше изцяло погълната от това просто да ни опази живи и здрави – не я виня. А и съм роден през 1977 г., тогава тези неща не бяха добре известни.“

John Cena Reveals Past Skin Cancer Diagnosis as He Teams with Neutrogena on a Sun Care Campaign (Exclusive) https://t.co/2YndEPpIEK

Той признава, че в детството и младежките си години никога не е използвал слънцезащита. След като се премества във Флорида в двадесетте си години, става още по-небрежен към грижата за кожата си.

„Бях инат. Не исках да имам рутинни навици и си мислех, че това никога няма да ме засегне.“

Истината го застига по-късно, когато посещава дерматолог за рутинен преглед и му откриват злокачествено петно на дясната гърда.

„Имах късмета да попадна на чудесен специалист, който буквално ме водеше за ръка през целия процес. Той ми даде усещането, че не съм сам в това.“

Година по-късно, Сина отново се сблъсква със заболяването – този път рак на кожата на дясното рамо. Белезите от операциите са видими и до днес, споделя той, особено за феновете на WWE, които ги забелязват по време на мачовете му.

„Изглеждат като бели точки – една на гърдите и една на рамото.“

John Cena is opening up about a past skin cancer diagnosis in an effort to bring attention to the importance of wearing sunscreen. https://t.co/T9Hi0QMV3a